برمجة توزيع 1235 مسكنا اجتماعيا ايجاريا عبر مراحل بمعسكر

يرتقب تسليم مفاتيح 1235 مسكنا اجتماعيا إيجاريا على المستفيدين منها بولاية معسكر ابتداء من الاثنين المقبل وحتى 11 ديسمبر 2018.

حسبما علم اليوم السبت لدى مصالح الولاية.

وأوضح نفس المصدر، أنّ ولاية معسكر وضعت برنامجا لتسليم مفاتيح السكنات الإجتماعية ينطلق بعد غد الاثنين.

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للشهيد وينتهي يوم 11 ديسمبر بمناسبة إحياء ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 حيث يشمل 1.235 سكنا عبر7 بلديات.

وستنطلق العمليّة -حسب نفس المصالح- يوم الإثنين المقبل بتسليم مفاتيح 60 سكنا اجتماعيا إيجاريا ببلدية غريس.

يليها تسليم مفاتيح 215 سكنا ببلدية بوحنيفية و80 سكنا ببلدية فروحة يوم 20 سبتمبر المقبل.

و ينتظر أن يتمّ يوم الفاتح نوفمبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 64 لاندلاع

الثورة التحريرية تسليم 26 سكنا ببلدية