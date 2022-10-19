برمجة جديدة.. “الفاف” تكشف موعد مبارتي المنتخب الوطني امام مالي و النيجر

كشفت الفاف، اليوم الأربعاء، عن موعد مباراتي المنتخب الوطني المحلي الوديتين امام كل من مالي والنيجر في اطار استعداداه لـ “الشان” المقبل.

وقالت أن المباراة الأولى ستكون معنية بالتباري أمام مالي يوم 29 أكتوبر المقبل في طبرقة التونسية بداية من الساعة السابعة و نصف مساء.

كما سيواجه المدرب مجيد بوقرة رفقة لاعبيه منتخب النيجر يوم 2 نوفمبر من نفس الملعب و في نفس التوقيت.

وأكّدت “الفاف” ان البرمجة الولى كانت بدايتها بقلتء النيجر ثم مالي.

كما ذكّرت الفاف بان التربص المقبل بطبرقة التونسي سنطلق يوم 26 أكتوبر إلى غاية 3 نوفمبر.

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