برمجة جديدة لمباريات الشبان في الشهر الكريم

أعلمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الاثنين، الرابطات الولائية والجهوية، بعدم برمجة مباريات في شهر رمضان المبارك.

وتتزامن بداية شهر الصياكم هذا العام مع الامتحانات المدرسية للفصل الثاني، في الفترة بين 2 و 10 مارس، في الطورين التعليميين المتوسط والثانوي.

وحددت “الفاف” برمجة أخر مباريات الفئات الشبانية يوم الجمعة 28 فيفري 2025. مؤكدة أنه لا يسمح ببرمجة مباريات فئات الشباب في الشهر الكريم. سوى في الفترة الليلية، إذا كانت للأندية إمكانية إجراء التدريبات في التوقيت نفسه.

وأوضحت “الفاف” أن العودة للبرمجة العادية للرابطات في الفئات الشبانية ستكون مسموحة تزامنا مع فترة الربيع، في المدة بين 22 إلى 29 مارس، خلال الفترة المسائية فقط، أي ابتداء من الساعة الثالثة عصرا.

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