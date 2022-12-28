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برمجة خط قطار إضافي بين ولايتي وهران والشلف

بقلم نسرين محفوف
برمجة خط قطار إضافي بين ولايتي وهران والشلف
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن برمجة خط قطار إضافي بين ولايتي وهران والشلف (ذهابا وإيابا ). وهذا ابتداء من اليوم الأربعاء.

وأفادت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن هذا القطار يعمل بشكل يومي حسب التوقيت التالي:

-الانطلاق من وهران : 11:00 سا

– الانطلاق من الشلف : 13:50 سا

وتندرج برمجة هذا الخط الإضافي ضمن سعي الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية لتحسين خدماتها. وتلبية طلبات الزبائن في الناحية السككية لوهران.

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رابط دائم : https://nhar.tv/gYskF
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