أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن برمجة خط قطار إضافي بين ولايتي وهران والشلف (ذهابا وإيابا ). وهذا ابتداء من اليوم الأربعاء.

وأفادت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن هذا القطار يعمل بشكل يومي حسب التوقيت التالي:

-الانطلاق من وهران : 11:00 سا

– الانطلاق من الشلف : 13:50 سا

وتندرج برمجة هذا الخط الإضافي ضمن سعي الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية لتحسين خدماتها. وتلبية طلبات الزبائن في الناحية السككية لوهران.