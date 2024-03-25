برمجة رحلات إضافية.. تأجيل رحلة النقل البحري للمسافرين “وهران مرسيليا”

أعلنت المديرية الجهوية للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. عن تأجيل رحلة وهران – مرسيليا المبرمجة يوم السبت 30 مارس 2024.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد تم تأجيل رحلة وهران نرسيليا المبرمجة سابقا يوم السبت 30 مارس 2024. على الساعة الـ 11 صباحا إلى يوم الاربعاء 03 أفريل 2024 على الساعة الـ 12 صباحا.

كما أعلنت المديرية الجهوية لذات المؤسسة عن رحلات إضافية بكل من وهران مرسيليا مبرمجة يوم 28 مارس 2024. علي الساعة منتصف النهار الي جانب وهران اليكانت يوم 24 افريل 2024 على الساعة السابعة مساء.