كشف المدير العام للجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، اليوم الثلاثاء، عن برمجة رحلات مباشرة نحو السعودية لنقل الحجاج الميامين.

كما كشف المدير العام للجوية الجزاىرية، ياسين بن سليمان، أنه سيتم تنظيم 3 رحلات أسبوعية نحو كوت ديفوار. في حال تأهل الجزائر اليوم إلى الدور الثاني من منافسات كأس أمم إفريقيا.

وقال المتحدث في إجابته على سؤال لـ “النهار اون لاين” على هامش استماعه من قبل لجنة الشؤون الخارجية و التعاون والجالية في البرلمان، إنه سيتم تدعيم الرحلات بخطوط إضافية نحو كوت ديفوار إذا تطلب الأمر، لمرافقة المناصرين والمنتخب الوطني.