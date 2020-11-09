برمجة رحلة إجلاء للطلبة المستفيدين من منحة التكوين الإقامي بالخارج

سيتم تنظيم رحلة إجلاء خاصة لفائدة الطلبة المستفيدين من منحة التكوين الإقامي بالخارج يوم السبت 14 نوفمبر الجاري.

كشفت سفارة الجزائر بانقرة، اليوم الاثنين في بيان لها، أن وزارة التعليم العالي قررت برمجة رحلة إجلاء خاصة يوم السبت 14 نوفمبر الجاري من مطار مدريد.

وأضافت السفارة أن رحلة الاجلاء، التي ستضمنها الخطوط الجوية الجزائرية، ستكون يوم السبت على الساعة الخامسة مساء بتوقيت مدريد، وستخصص لكافة الطلبة والطالبات المستفيدين من منحة للتكوين الاقامي بالخارج في اطار البرنامج الوطني الاستثنائي PNE.

ودعت السفارة الطلبة الواردة اسمائهم في قائمة الملحقة والذين انهوا تربصهم ويرغبون في الاجلاء عبر هذه الرحلة ان يباشروا اجراءات سفرهم الى مدريد من اجل إجلائهم عبر هذه الرحلة إلى الجزائر.