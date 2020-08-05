برمجة رحلة ثانية لإجلاء الجزائرين من دبي يوم 10 أوت الجاري

أعلنت القنصلية العام للجزائر بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ان الرحلة الثانية لاجلاء الرعايا ستكون بتاريخ 10 أوت الجاري.

وقالت القنصلية في بيان لها: في إطار استکمال عملية إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تنهي القنصلية العامة الجزائرية بدبي أنها ستعلن قريبا عن قائمة الرحلة الثانية المبرمجة ليوم الأحد 10 أوت 2020 عبر الخطوط الجوية الجزائرية، كما تعلم أن التنسيق بينها وبين سفارة الجزائر بأبو ظبي من جهة والسلطات العمومية في الجزائر ذات الصلة من جهة اخرى، على توفير رحلة ثالثة في الأيام القليلة القادمة.

وعليه فإن المواطنين العالقين من أصحاب تأشيرات السياحة وأصحاب الإقامات الملغاة إلغاء رسميا نهائيا والذين لم تدرج أسماؤهم في القائمتين الأولى والثانية، مدعوون إلى إرسال طلباتهم أيام 11 و 12 و 13 أوت 2020 إلى العنوان :[email protected] ، مرفقة بنسخ من جواز السفر وتأشيرة السياحة او إلغاء الإقامة.