أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن برمجة رحلتين إضافيتين على خط (الجزائر - وهران – الجزائر)، بمناسبة عيد الأضحى.

وجاء في بيان للشركة: “تحسبا لعيد الأضحى المبارك برمجت الشركة رحلتين اضافيتين على خط (الجزائر – وهران – الجزائر) ابتداء من يوم غد الأربعاء”.

وتم إضافة الرحلتين حسب البرنامج التالي: الجزائر–وهران، الإنطلاق على الساعة العاشرة والنصف صباحا، ووهران–الجزائر، يكون الانطلاق على الساعة 00: 10 صباحا.