برمجة رحلتين لإجلاء التونسيين العالقين في الجزائر غدا والأربعاء المقبل

أعلنت سفارة تونس في الجزائر، اليوم الأربعاء، عن برمجة رحلتين لإجلاء التونسيين العالقين في الجزائر غدا الخميس 6 أوت ويوم الأربعاء المقبل 12 أوت الجاري.

ووفق بيان السفارة على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فسيتم تنظيم في مرحلة أولى عملية إجلاء غدا الخميس على الساعة السابعة صباحا بالمعبر الحدودي “أم الطبول”.

وتشمل العملية الأولى المواطنين التونسيين والجزائريين المتزوجين من تونسيين والمقيمين بصفة شرعية في تونس.

وأوضح بيان السفارة بأنه لن يتم السماح بدخول وسائل النقل والعربات الخاصة إلى التراب التونسي خلال هذه العملية، معلمة من لم يتم الاتصال بهم عدم التحوّل إلى أيّ معبر حدودي.

كما أعلنت سفارة تونس في الجزائر عن برمجة عملية إجلاء ثانية عبر رحلة جوية على متن الخطوط التونسية يوم الأربعاء المقبل 12 أوت الجاري.

وأكدت السفارة بأنه يتعين على المعنيين بهذه الرحلة تسجيل أسمائهم عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وجاء في بيان السفارة بأنه يتوجب على المعنيين الاستظهار بالحجر الفندقي بإحدى النزل المعدّة للغرض والمنشورة في صفحتها الرسمية لقضاء الحجر الصحي الإجباري ومدته 7 أيام للذين يستظهرون بشهادة تحليل PCR ولمدة 10 أيام للذين لم يتمكنوا من القيام بالتحليل.

هذا وأكدت السفارة بأن هذا الإجراء يطبّق على كل المسافرين من دون استثناء، حتى ولو كان برفقتهم أبناء دون سن 12 سنة، فيما حُدّد آخر أجل للتسجيل يوم الأحد 9 أوت على العاشرة صباحا.

معين تيت