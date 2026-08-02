برمجة عمليتان تكوينيتان لفائدة القضاة

أعلنت وزارة العدل، عن مشاركة 3 قضاة في دورتين تكوينيتين باللغة العربية من تنظيم برنامج القيادة للزوار الدوليين الأمريكي.

وحسب بيان للوزارة، سيتم برمجة تكوين حول التعاون الإقليمي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود. من 01 إلى 22 أوت 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية، لفائدة قاضيين.

بالإضافة إلى تكوين حول الاتجار بالأشخاص، الوقاية والتخفيف من الآثار، وذلك من 1 إلى 22 أوت 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية، لفائدة قاض واحد.