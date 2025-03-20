كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، عن برمجة فتح الرحلات عبر البوابة الجزائرية للحج. وتطبيق “ركب الحجيج” لحساب موسم الحج 1446هـ 2025 م.

وحسب بيان للديوان، أشار من خلاله إلى أن الديوان الوطني للحج والعمرة، وبالتنسيق مع الخطوط الجوية الجزائرية. ينهي إلى علم الحجاج الميامين أنه تم برمجة فتح الرحلات عبر “البوابة الجزائرية للحج” وتطبيق “ركب الحجيج” لموسم حج 1446هـ 2025 م”.

وأكد الديوان، أنه “لمعرفة تفاصيل الرحلات ومواعيد الفتح, ينبغي زيارة الرابط: https://bawabetelhadj.dz/scheduledtrips وسيتم تحيين البرنامج دوريا عبر نفس الرابط.

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