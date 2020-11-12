برمجة قضية مدام مايا يوم 30 نوفمبر المقبل أمام مجلس قضاء تيبازة

من المنتظر أن يفتح مجلس قضاء تيبازة، بتاريخ 30 نوفمبر المقبل قضية فساد المتابع فيها مدام مايا رفقة ابنتيها.

وتتعلق القضية، بحجز أكثر من 11 مليار سنتيم إلى جانب مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة بإقامة موريتي التي تورطت فيها رفقة مسؤولين سابقين.

ويمثل كل من وزير العمل السابق محمد الغازي بصفته والي شلف سابقا رفقة نجله المدعو شفيع الغازي ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان بصفته والي وهران سابقا، في هذه القضية.

بالاضافة إلى المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، ومتهمين آخرين وسبق وأصدرت محكمة شراقة عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق المتهمة الرئيسية زوليخة نشناش شفيقة.

وأحكاما أخرى متفاوتة تراوحت ما بين 3 إلى 10 سنوات في حق باقي المتهمين .