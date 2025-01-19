برمجة قمة شباب بلوزداد وشبيبة القبائل هذا الثلاثاء

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، يوم الثلاثاء 21 جانفي الجاري، موعدا للقمة الكروية بين شباب بلوزداد والضيف شبيبة القبائل.

وأُجّلت المباراة المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 9 من البطولة المحترفة. أيام 15 و16 و17 نوفمبر 2024، بسبب التزامات “أبناء لعقيبة” في منافسة دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما جاء في موقع الرابطة، فإن كلاسيكو “السياربي” و”الكناري” سيُلعب، مساء هذا الثلاثاء، بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 18:00.

ويتصدر شبيبة القبائل الذي سيخوض آخر مباراة من مرحلة الذهاب أمام بلوزداد. البطولة المحترفة مؤقتا بـ 24 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز التاسع بـ 19، و4 لقاءات متأخرة، باحتساب لقاءه أمام الكناري.

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