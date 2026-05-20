برمجة لقاءين متأخرين لاتحاد العاصمة يومي الـ 25 والـ 30 ماي

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن برمجة لقاءين متأخرين لفريق اتحاد العاصمة يومي الـ 25 والـ 30 من شهر ماي الجاري.

ويعد الاتحاد المتوج بثنائية كأس الجزائر وكأس الكونفدرالية الإفريقية. أكثر الأندية التي تمتلك مباريات متأخرة هذا الموسم، بـ 5 لقاءات كاملة بسبب التزامته في المنافستين السابقتين.

وسيلاقي رفقاء القائد رضواني، يوم الاثنين المقبل الـ 25 ماي، المضيف اتحاد خنشلة. ضمن تسوية الجولة الـ 19، وذلك على أرضية ملعب “حمام عمار” بداية من الساعة 16:00.

قبل أن يحلوا ضيوفا يوم السبت الـ 30 ماي، على ملعب “18 فيفري” بورقلة. لمواجهة مستقبل الرويسات، بداية من الساعة 16:00، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 23.