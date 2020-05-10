برمجة محاكمة علي حداد وطحكوت وعولمي عن بعد غدا بمحكمة سيدي محمد

برمجت محكمة سيدي محمد قضية رجلي الأعمال علي حداد و محي الدين طحكوت للمحاكمة غدا الإثنين الموافق لـ11 ماي.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين” نقلا عن مصادر قضائية فإن القضية الأولى تخص ملف الإمتيازات التي تحصل عليها رجل الأعمال محي الدين طحكوت في قطاع النقل وتركيب السيارات وهو ومراد عولمي صاحب مجمع سوفاك لتركيب السيارات، والتي تورط فيها عدد من الوزراء السابقين على غرار عبد الغني زعلان وبوجمعة طلعي بالإضافقة إلى الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى ووالي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ، ووزيري الصناعة الأسبقين عبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي وبدة محجوب

أما القضية الثانية فتخص ملف رجل الأعمال علي حداد و الإمتيازات التي تحصل عليها في قطاع الأشغال العمومية ومشاريع الطرقات والتي يتابع فيها عدد من الوزراء السابقين كذلك على غرار عبد الغني زعلان و بوجمعة طلعي وعمار تو ب وعمار غول الإضافة إلى الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

وحسب المصادر التي أوردت الخبر لـ”النهار أونلاين” فإن محاكمة المتهمين ستتم عن بعد بشرط موافقة المتهمين بعد تعذر نقلهم إلى محكمة سيدي محمد بسبب الإجراءات المتخذة من قبل وزارة العدل في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.