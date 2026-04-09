برمجة 21 رحلة نحو البقاع المقدسة انطلاقا من مطار وهران الدولي

أعلن نجيب بن شنين، المدير العام لمؤسسة تسيير مصالح مطارات وهران، أنه تم برمجة 21 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة انطلاقا من مطار وهران الدولي “أحمد بن بلة”. وذلك تحسبا لموسم الحج 1447 هـ / 2026.

وأوضح المسؤول في تصريح لوأج أنه تم تخصيص هذه الرحلات للتكفل بنقل أكثر من 7 آلاف حاج وحاجة من عدة ولايات بالجهة الغربية للوطن نحو البقاع المقدسة. مشيرا إلى أن أول رحلة مبرمجة ستنطلق في الفاتح من شهر ماي المقبل, على الساعة العاشرة ليلا. على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، في اتجاه مطار المدينة المنورة, وعلى متنها 251 حاجا وحاجة.

وأضاف أن البرنامج يتضمن 16 رحلة للخطوط الجوية الجزائرية و5 رحلات لشركات تابعة للخطوط الجوية السعودية. وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 20 ماي المقبل, بمعدل يتراوح بين 251 و370 حاجا في كل رحلة. من جهة أخرى, اتخذ مطار وهران الدولي جملة من الإجراءات التنظيمية لضمان نقل الحجاج في أحسن الظروف. من بينها تخصيص مرافقين للحجاج, وإنشاء أروقة خضراء خاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة, إلى جانب تعزيز عدد شبابيك التسجيل.

كما تم, ضمن هذه الترتيبات، تخصيص حافلات لنقل الحجاج من قاعة الانتظار إلى الطائرة. وتوفير حظيرة سيارات تتسع لـ1000 مركبة, فضلا عن تجهيز جناح خاص بعائلا ت الحجاج, وتهيئة بهو المطار, وقاعة الصلاة, ومرافق الإطعام.