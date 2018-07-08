برمجة 27 رحلة في الشهر عبر ميناء وهران خلال موسم الاصطياف

برمجت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين 27 رحلة ذهابا وإيابا في الشهر خلال موسم الاصطياف عبر ميناء وهران.

وهذا من خلال 3 خطوط بحرية “وهران-أليكانت” و”وهران-مارسيليا” و”وهران-برشلونة”.

وأوضحت المديرة الجهوية لذات المؤسسة عمارية زروالي، في تصريح لوأج أنه تم برمجت خلال جويلية 15 رحلة بحرية.

ذهابا وإيابا للخط البحري “وهران أليكانت”و”7 رحلات للخط البحري “وهران مرسيليا “و5 رحلات بحرية مماثلة للخط البحري “وهران برشلونة “.

مضيفة أن نفس عدد الرحلات للخطوط البحرية الثلاثة خلال شهري أوت وسبتمبر على التوالي وذلك عبر 3 بواخر جزائرية.

وهم “طارق بن زياد” و”طاسيلي 2″ و”الجزائر 2″مع العلم أن هذه البواخر تتسع ل 1.300 مسافر وما بين 300 و500 مركبة.

من جهة أخرى أوضحت ذات المسؤولة أنه بلغ سعر تذكرة الذهاب لشخص واحد مرفوق بمركبة للخط البحري.

“وهران-مارسيليا” 40 ألف دج بدلا من 90 ألف دج، والخط البحري “وهران أليكانت” 24 ألف دج بدلا من 55 ألف دج.