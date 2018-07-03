برمجة 28 رحلة حج من مطار أحمد بن بلة في وهران

تم برمجة 28 رحلة جوية إلى البقاع المقدسة انطلاقا من المطار الدولي “أحمد بن بلة” لوهران لنقل حجاج المنطقة الغربية للوطن.

وأوضحت مديرية التنظيم والإدارة العامة للولاية بأن برنامج حملة حج 2018 يشمل 28 رحلة من وهران.

وستنطلق الرحلة الجوية الأولى من وهران إلى جدة يوم ال26 جويلية الجاري.

والتي ستضمن من قبل الخطوط الجوية الجزائرية ويكون على متنها 300 حاج.

وهناك ثمان وكالات محلية مدعوة للتكفل بالحجاج المتوجهين إلى البقاع المقدسة.

إضافة إلى خمس وكالات أخرى حصلت على ترخيص من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة.