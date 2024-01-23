برمجة 516 رحلة دولية أسبوعيا في صيف 2024

أعلن المدير العام للجوية الجزائرية ياسين بن سليمان، ان المؤسسة وضعت مخططا إستراتيجيا تحسبا لموسم الاصطياف لسنة 2024.

وأضاف بن سليمان خلال استماعه من قبل لجنة الشؤون الخارجية و التعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم برمجة 516 رحلةاسبوعيا تخص الرحلات الدولية. بمعدل 165 ألف مقعد مشيرا إلى أنه تم تدعيم الرحلات بنسبة 22 بالمائة.

وقال ذات المتحدث، انه قد تم برمجة 69 رحلة أسبوعيا على الصعيد المغاربي، بمعدل 26 ألف مقعد بزيادة 36 رحلة أسبوعيا مقارنة بالسنة الفارطة و26 رحلة نحو لبنان فقط.

وأوضح بن سليمان، أنه قد تم برمجة 32 رحلة أسبوعيا على الصعيد الإفريقي بزيادة تقدر ب 13 بالمائة. و10 رحلات نحو كندا والسعي لبلوغ 4 رحلات نحو الصين أسبوعيا.

وأوضح في سياق مغاير، ان الجوية الجزائرية تحتل المرتبة الاولى في كل الاسواق الدولية ماعدا المغاربية بسبب عدم إستغلال خط الدار البيضاء.