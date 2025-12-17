برمجة ثلاثة عروض شرفية كبرى لفيلم “أحمد باي” بقسنطينة والعاصمة ووهران

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بمقر الوزارة، سميرة حاج جيلاني، صاحبة مؤسسة الإنتاج التنفيذي لفيلم أحمد باي. وزين الدين عرقاب، المدير العام للمركز الجزائري لتطوير السينما، باعتباره الجهة المنتجة للعمل.

بحضور بابا عبد الرزاق، المكلف بتسيير مديرية تطوير الفنون وترقيتها، رفقة مستشاري الوزيرة، وذلك للوقوف على اللمسات الأخيرة لهذا المشروع السينمائي التاريخي الضخم.

وقد خلُص اللقاء إلى الاتفاق على تحديد تواريخ ثلاثة عروض شرفية أولى، حيث سيكون الجمهور على موعد مع العرض الشرفي الأول في مدينة قسنطينة يوم 16 فيفري 2026 بقاعة العروض الكبرى “أحمد باي”.

يليه العرض الشرفي الثاني في الجزائر العاصمة يوم 20 فيفري 2026. ليُختتم البرنامج بالعرض الشرفي الثالث في مدينة وهران يوم 23 فيفري 2026. قبل أن يتم توزيع الفيلم بشكل واسع ليشمل جميع قاعات السينما عبر ربوع الوطن.

من جهتها، أعربت سميرة حاج جيلاني، عن شكرها للوزيرة على إرادتها وحرصها وتدخلها المباشر الذي سمح لهذا الفيلم بأن يرى النور بعد سنوات من الانتظار. مؤكدةً أن العمل بات في مرحلة اللمسات الأخيرة وهو في حكم الجاهز. كما التزمت بتسليم الفيلم في القريب العاجل، ليكون في مستوى تطلعات السينما الجزائرية وذاكرتها العريقة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص وزارة الثقافة والفنون على مرافقة الإنتاجات السينمائية الكبرى، وتذليل كافة العقبات. وإيجاد الحلول لضمان تقديم أعمال ترقى إلى تطلعات الجمهور الجزائري وتساهم في تخليد الرموز الوطنية.