برمجتكم فوضوية تسببت لنا في خسائر مالية كبيرة!

المدير العام للتلفزيون الجزائري توفيق خلادي يردّ على مدوار:

الويكلو في تزايد وهناك انتهاك لبنود العقد ما يسمح بعدم منح الأموال للرابطة

أصدرت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، أمس، ردّا قويا على رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار.

عقب تهديداته والأندية بحرمان المؤسسة العمومية من نقل مباريات البطولة مستقبلا، بحجة عدم تلقي أموال حقوق النقل التلفزي من الموسم الماضي.

واتهم بيان «اليتيمة» الموقّع من طرف المدير العام، توفيق خلادي، رابطة «مدوار» بالبرمجة الفوضوية وتزايد «الويكلو» والتسبّب في خسائر مالية كبيرة للتلفزيون العمومي.

كما جاء في البيان أن هناك انتهاكا صارخا لبنود العقد بين الطرفين، ما يحق للتلفزيون العمومي بعدم منح الأموال للرابطة.

وجاء في البيان الذي تحصّلت «النهار» على نسخة: «مؤسسة التلفزيون العمومي بعد قراءة بيان الرابطة المحترفة والتي لم يتم إخطارها رسميًا بعد.

نود تقديم التوضيحات التالية، على الرغم من الظروف الصعبة، قد تم الوفاء بالالتزامات المالية دائما على الرغم من الفشل الكبير في حماية حقوقه.

من خلال القرصنة، وهذا بالفعل انتهاك صارخ لبنود العقد الملزم بين الطرفين والذي يسمح بعدم دفع الأموال.

العدد المتزايد للمباريات من دون جمهور والذي يعاقب المشاهد ويحرمه من منافسة الهدف الأول منها العروض والصداقة.

ومع هذا العدد من المباريات من دون جمهور وأيضا برمجة فوضوية ومجازفة للمنافسة، تسببا في حدوث تأثير مالي سلبي كبير، وسيتم تحديد التقييم الدقيق له».

وأضاف البيان: «بالنظر إلى ما سبق وطبيعة المشهد السمعي البصري الجديد الذي تميز بظهور فاعلين جدد.

يدعو التلفزيون الجزائري إلى إطلاق دعوة لتقديم طلبات للحصول على حقوق إعادة الإرسال.

وفي الانتظار تؤكد مؤسسة التلفزيون العمومي من جديد التزامها بمواصلة مهام خدمتها العامة وخدمة الرياضة الوطنية».