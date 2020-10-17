برمضان: أزمة كورونا أظهرت قوة وفعالية المجتمع المدني

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية بالخارج، نزيه برمضان، أن “أزمة كورونا أظهرت قوة وفعالية المجتمع المدني”

وقال برمضان، في تصريح له من ولاية النعامة، أن “كورونا أظهرت قوة وفعالية المجتمع المدني وهذا ما ثمنته الدولة من خلال المجهودات المبذولة”.

وأضاف برمضان أن “صناعة الدستور في الجزائر، سابقة عالمية، من خلال 5018 مقترح زائد فتح باب المشاورات مع مختلف الهيئات”.

وقال ذات المسؤول أن “الدستور هو الإسمنت أو القاعدة المتينة لبناء دولة جديدة وتحسين علاقة المواطن بالدولة”.