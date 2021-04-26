برمضان.. الإعلان عن تركيبة المرصد الوطني للمجتمع المدني بالأيام القادمة

كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات والجالية، نزيه برمضان، أن تركيبة المرصد الوطني للمجتمع المدني سيتم الإعلان عنها بالأيام القادمة.

وأوضح نزيه برمضان، أن رئيس الجمهورية سيعين رئيس المرصد، بالأيام المقبلة، ليتم بعدها تكليف لجنة خاصة بوضع معايير لعضويته.

وأضاف المتحدث، أن المرصد سيضم 50 عضوا من كفاءات المجتمع المدني من داخل وخارج الوطن، أين سيتم إشراك أبناء الجالية.

وأشار برمضان، إلى أن الشخصيات التي تتمتع بالكفاءة ستساهم من خلال تجربتها وخبرتها بترقية دور المجتمع المدني.

بالإضافة إلى إيصاله لمستوى الشريك والحليف الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية ووضعه في صلب البرنامج.