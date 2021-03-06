برمضان: تعديل قانوني البلدية والولاية ورفع أعضاء كناس إلى 60 عضوا

أعلن مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية، نزيه برمضان عن تعديل قانوني البلدية والولاية قريبا.

وقال برمضان أنه في الأيام القادمة سيتم إنشاء هيئات جديدة لم تكن في السابق.

وأعلن نزيه برمضان عن رفع عدد أعضاء المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي من 40 إلى 60 عضوا.

وكشف المتحدث عن تعديل قانون البلدية والولاية، وقوانين أخرى قريبا.

وأفاد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية أن هذا سيقع على عاتق المرصد الوطني للمجتمع المدني.

وأكد أن الهدف الأسمى هو ان يصبح المجتمع المدني شريك فعليا، وذلك سيكون قريبا من خلال قوانين جديدة.

وفي حديثه عن المجلس الأعلى للشباب، قال إنه سيحمل على عاتقه قضايا الشباب، كما أن الجالية سيكون لها دور هام.