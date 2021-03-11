برمضان: تكتل نداء الوطن جاء لوضع رؤية واضحة لمستقبل الجزائر

قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركات الجمعوية والجالية، أن مبادرة “نداء الوطن” جاءت لأجل وضع رؤية واضحة لمستقبل الجزائر.

وأورد نزيه برمضان، لإذاعة “جيل أف أم”: أن مبادرة تكتل “نداء الوطن” يقودها أشخاص لهم مصداقية.

وفي سياق آخر، كشف ذات المسؤول، أنه قد تم الشروع في إنشاء جمعيات جديدة وسيصل عددها إلى 5 ألاف جمعية وطنيا.

مضيفا أن المجلس الأعلى للشباب سيكون على عاتقه مناقشة كل القضايا التي تخص الشباب الجزائري.

وتابع برمضان، أنه قد تم رفع عدد أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من 40 إلى 60 عضوا.

كما كشف مستشار رئيس الجمهورية أنه سيتم إعداد نص قانوني ينظم عمل الجمعيات تحت غطاء المرصد الوطني للمجتمع المدني.