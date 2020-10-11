برمضان من غرداية: “الرئيس أوصاني بالصدق والدستور الجديد ثمن مكانة المجتمع المدني من خلال ادراجه بالعديد من المواد”

كشف نزيه برمضان مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني و الجالية على هامش لقاء جمعه بفعاليات المجتمع المدني بغرداية أن اهم وصايا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون له هي الصدق في تأدية مهامه والإبتعاد قدر المستطاع عن الديماغوجية للوصول الى اللغة التى يفهمها أبناء الشعب والجالية و ذلك لإسترجاع علاقة الثقة بين مؤسسات الدولة و المجتمع المدني كقاعدة حقيقية يمكن أن يبني عليها جزائر جديدة.

و أكد مستشار رئيس الجمهورية أن الدستور الجديد ثمن مكانة المجتمع المدني و التى ستكون سند لتعديل الكثير من القوانين التى ستثبت أهمية المجتمع المدني و دوره في المستقبل في إطار التشاركية مع مؤسسات الدولة خاصة و أن المجتمع المدني حاضر في ديباجة الدستور و حاضر في العديد من المواد منها المادة 10 16و المادة 16 و 53 و المادة 60 من خلال دسترة دور المجتمع المدني و تسهيل دور الجمعيات و مشاركتها في تسيير الشأن العام و المواد 205 و المادة 213 التى تشرك المجتمع المدني في مكافحة الفساد و مواد أخرى كلها تدل على تواجد المجتمع المدني في مسودة الدستور المعروضة للإستفتاء .

و أردف المتحدث أن رئيس الجمهورية من خلال طرحه للدستور الجديد للإستفتاء يعبر عن إرادة شعب كامل اراد التغيير من حكم كان فيه فساد و فيه عدم إنصات للمواطن و لا مكانة فيه للمجتمع المدني الى حكم شريف فيه إنصات للمواطن و مكانة للمجتمع المدني كشريك و فيه وقاية من الفساد و مسئولين مطالبين بتغيير الذهنيات و الحكمة بطرحه بتاريخ أول نوفمبر هو الشبه في التغيير مثل جيل أول نوفمبر الى جيل الاستقلال الذي يبني الجزائر الجديدة و ذلك من أجل وضع اليد باليد و مرافقة حقيقية لبناء الجزائر الجديدة التى ليست قرار يمضيه رئيس الجمهورية بمفرده و لكنه برنامج يتجسد وفق ارادة الشعب الجزائري.