برميل النفط ينتعش بعد الهجوم على شركة أرامكو السعودية

بلغ سعر البرنت ليوم الإثنين 65.36 دولار للبرميل بعدما سجلت 71 دولار أمس ، بينما سجل الخام الأمريكي 58.97 دولار للبرميل.

وترجع أسباب الإرتفاع إلى الهجوم الأخير على شركة أرامكو السعودية التي خفضت من إمدادات النفط بالعالم بنسبة 5 بالمائة.

وقالت شركة أرامكو أن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنسبة 5.7 مليون برميل يوميا

وجاء بموقع رويترز أن العودة إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة قد تستغرق أسابيع .

كما تستمر الصادرات السعودية من النفط كالمعتاد هذا الأسبوع بإستخدام المملكة للمخزونات من منشآتها الكبرى.