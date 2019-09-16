برميل النفط ينتعش بعد الهجوم على شركة أرامكو السعودية

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برميل النفط ينتعش بعد الهجوم على شركة أرامكو السعودية
بقلم ايمان عياش

بلغ سعر البرنت ليوم الإثنين 65.36 دولار للبرميل  بعدما سجلت 71 دولار أمس ،بينما سجل الخام الأمريكي 58.97 دولار للبرميل.

وترجع أسباب الإرتفاع إلى الهجوم الأخير على شركة أرامكو السعودية التي خفضت من إمدادات النفط بالعالم بنسبة 5 بالمائة.

وقالت شركة أرامكو أن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنسبة 5.7 مليون برميل يوميا

وجاء بموقع رويترز أن العودة إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة قد تستغرق أسابيع .

كما تستمر الصادرات السعودية من النفط كالمعتاد هذا الأسبوع بإستخدام المملكة للمخزونات من منشآتها الكبرى.


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