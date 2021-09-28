برميل خام برنت يتجاوز عتبة 80 دولار

وصلت أسعار خام برنت، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 80 دولار للبرميل، حيث لم يشهد سعر النفط هذا المستوى منذ أكتوبر 2018. وأظهرت نتائج المداولات بالبورصات، أن على الساعة 07:16 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 0.85٪ 79.36 دولار.

وفي نوفمبر، بنسبة 0.83٪ إلى 80.19 دولار أمريكي، وفي وقت سابق خلال تعاملات يوم الثلاثاء وصل سعر إلى 80.35 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط WTI، لشهر نوفمبر بنسبة 0.85٪ لتصل إلى 76.09 دولار للبرميل.

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يأتي ارتفاع أسعار النفط وسط مؤشرات على تحسن توقعات الطلب العالمي على النفط الخام،. في حين ينمو العرض بوتيرة أبطأ. وتنتظر الأسواق كذلك توقعات أوبك الجديدة، التي ستصدر اليوم الثلاثاء.

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