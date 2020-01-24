برناردو سيلفا: “محرز لاعب غير عادي وما يقدمه يؤكد قيمته” !

أشاد “برناردو سيلفا” بزميله في الفريق “رياض محرز”، مؤكدا أن المنافسة بين جميع اللاعبين تكون في فائدة الفريق.

وقال “سيلفا” في تصريحات للموقع الرسمي للفريق: “في بداية الأمر، تغيير النادي هو دائما أمر صعب سواء كنت لاعبا في ليستر أو موناكو فالانضمام للسيتي هو خطوة كبيرة”.

وأضاف: “عليك أن تتأقلم مع فلسفة المدرب، مع اللغة مثلما كان الحال معي، وبعدها أيضا مع زملائك فوق أرضية الميدان”.

وتابع: “رياض نفس الشيء، كان صبورا للغاية، وهو لاعب غير عادي بالمرة، يمكنه فعل كل شيء بالكرة، وهو يؤكد قيمته الفنية هذا الموسم، وحتى الموسم الماضي قدم أداء كبير في الدقائق التي لعبها”.

وختم كلامه: “هي مسألة وقت حتى تصل للمستوى الذي كنت تطمح إليه في الفريق”.