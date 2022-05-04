برنار امسلام يحل بالجزائر لمعاينة التحضيرات لألعاب البحر المتوسط

حلّ اليوم وفد رفيع المستوى بالجزائر برئاسة برنار امسلام الذي يشغل نائب رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط لمعاينة التحضيرات والاستعدادات بتنظيم الدورة المقبلة.

كما ستجري الألعاب بوهران بين 25 جوان إلى 6 جويلية 2022.

وسيطلع برنار امسلام على جاهزية المنشأت والجهود التي قدّمتها الجزائر من اجل انجاح العرس الرياضي.

كما سيجتمع الوفد مع مسؤولي اللجان الـ 12 المعنيين بتنظيم المسابقة.

وقال البيان. ان اللجنة الوطنية التنظيمية التي يترأسها. محمد عزيز درواز أكّدت أن الاجراءات التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكنت من تسريع التحضيرات الخصاة بالدورة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]