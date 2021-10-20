برنامج إستعجالي للتخفيف من تأثير شح الأمطار

أطلقت وزارة الموارد المائية والأمن المائي، برنامج إستعجالي للتخفيف من تأثير نقص تساقط الأمطار على برنامج التوزيع.

وقال المكلف بالإتصال بوزارة الموارد المائية مصطفى شاوشي في حديث “لـوأج”، أنه بمجرد ظهور العلامات الأولى من شح الأمطار بادر القطاع بعدد من الأعمال على شكل مخططات إستعجالية للتقليل من حدة الأزمة على تزويد السكان بالماء الشروب على مستوى الولايات الـ20 المتأثرة على أساس مستويات العجز الذي سجلته.

وأضاف شاوشي، أن نسبة إمتلاء السدود المستغلة عبر التراب الوطني تراجعت إلى 32.26 بالمائة. نظرا لقلة الأمطار نتيجة التغيرات المناخية. حيث بلغت 20.58 غرب الوطن و 16.78 بالمائة بحوض الشلف و 8.34 بالمائة فقط بمنطقة الوسط.

وكشف في ذات السياق، أن البرنامج الإستعجالي يخص 12 ولاية من شرق و غرب الوطن. أي سوق أهراس، تبسة، سطيف، برج بوعريريج، مستغانم وغليزان. التي سمح استكمال المشاريع المدرجة في البرامج الجارية بتعديل وضعيتها في التزود بالماء الشروب. في حين ان ولايات بجاية، عين الدفلى، معسكر، تلمسان، سيدي بلعباس و وهران تتطلب اعمالا تكميلية على غرار إنجاز آبار جديدة واقتناء مضخات وإعادة تأهيل الموارد.

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