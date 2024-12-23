برنامج استثنائي لاستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء تحسباً للشهر الفضيل

تقرر وضع برنامج استثنائي لاستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء تحسبا لشهر رمضان المقبل. حسب ما أعلن عنه وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني.

ويأتي هذا البرنامج حفاظا على وفرة هذه المادة الرئيسية في شهر رمضان وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح زيتوني في زيارة لأجنحة معرض الإنتاج الوطني في نسخته الـ32، أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

ولتغطية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان، تم إلزام محولي مادتي السكر الأبيض والزيت الغذائي بمضاعفة إنتاجهم. ابتداءً من شهر جانفي المقبل، علاوة على تدعيم الحصة الشهرية من مسحوق الحليب للملبنات.

كما سيتم تمديد العمل بنظام الحصص الإضافية من القمح الصلب الموجه لـ165 مطحنة. من أجل توفير كميات إضافية من مادة السميد خلال الشهر الفضيل.

فتح الأسواق الجوارية في كل دائرة قبل أسبوعين من رمضان

وضمن الإجراءات التحضيرية لشهر رمضان. سيتم فتح الأسواق الجوارية في كل دائرة قبل أسبوعين من بداية الشهر الفضيل. مع الترخيص بالتخفيضات والبيع الترويجي لكل المواد، بما فيها الملابس.

وحذّر الوزير من أن أي مسعى للمضاربة في شهر رمضان سيكون “مجرد محاولة يائسة”. بالنظر للإجراءات الاستباقية الرامية لتوفير السلع في السوق الوطنية بشكل كاف “بل وأكثر من السنة الماضية”.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن استقرار الأسعار يشكل أحد التزامات رئيس الجمهورية مع المواطن، والتي يعمل قطاع التجارة الداخلية على تجسيدها ميدانيا، إذ يسعى مع شركائه لضمان توفير السلع “بأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين”.

على المتعاملين الاقتصاديين الحفاظ على استقرار الأسعار

وبعد أن ذكّر بأن قانون المالية لسنة 2025 لم يتضمن أي زيادات أو أعباء إضافية على الشركات. دعا زيتوني المتعاملين الاقتصاديين إلى الالتزام بمسؤوليتهم في الحفاظ على استقرار الأسعار. نافيا وجود “أي مبرر لرفع الأسعار خلال السنة القادمة”.

وفي ما يخص زيوت السيارات، أبرز زيتوني الأهمية التي توليها الدولة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. لافتا إلى أن القدرات الوطنية المتوفرة ستسمح بوقف الاستيراد في هذا المجال قبل نهاية عام 2025.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أشرف الخميس الماضي على تدشين الطبعة الـ32 لمعرض الإنتاج الجزائري (19 إلى 28 ديسمبر بقصر المعارض) أين عاين التقدم الكبير الذي أحرزته المؤسسات الجزائرية الإنتاجية والخدماتية في مختلف القطاعات كمّاً ونوعاً.

وتقام هذه الطبعة تحت شعار “إنتاجنا، عماد سيادتنا”، بمشاركة 603 مؤسسات عارضة منها 84 مؤسسة مصدرة.