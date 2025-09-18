برنامج الأسرة المنتجة: التسجيل بداية من هذا التاريخ.. و هذا هو الملف المطلوب

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة اليوم الخميس في بيان لها عن إطلاقها لبرنامج الأسرة المنتجة. الرامي إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود.

و أوضح ذات المصدر أنه “تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، المتعلقة بدعم المرأة والأسر الحاملة لمشاريع منتجة. تطلق وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة برنامج الأسرة المنتجة الرامي. إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود. بهدف تنمية مواردها الاقتصادية ومرافقتها في خلق نشاطات إنتاجية”.

وأضاف البيان أن باب التسجيل “يفتح لفائدة الأسر والنساء الراغبات في الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة.على أن يستفيد منه رب أو ربة الأسرة. والمرأة المعيلة لأوليائها أو إخوتها أو أخواتها. وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي. رقم25-236 المؤرخ في 9 سبتمبر 2025. والذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة. من برنامج الأسرة المنتجة (الجريدة الرسمية العدد 61″.

و بغرض الإستفادة من برنامج الأسرة المنتجة.يجب على طالب الدعم التسجيل في المنصة الرقمية. من خلال الولوج إلى الرابط التالي:

” http://service-solidarite.gov.dz/eservice/plateforme/FAMILLEP “.أو عبر إيداع الملف المطلوب على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي. والتضامن محل الإقامة وذلك في أجل أقصاه 20 يوما. ابتداء من يوم الأحد 21 سبتمبر 2025.

هذا هو الملف المطلوب

ويتضمن ملف الاستفادة مجموعة من الوثائق منها “الوثائق التي تثبت المهارات الحرفية أو المؤهلات المهنية. أو شهادة التكوين, شهادة عدم تقاضي أي دخل. الاقامة بالجزائر و أن لا يكون (المعني) قد استفاد من إعانات أو أجهزة أو برامج دعم الدولة”.

وتمت الإشارة ألى أن اللجنة المنشأة لهذا الغرض بإشراف من مدير النشاط الاجتماعي والتضامن “تقوم بتحديد القائمة النهائية للأسر المنتجة المستفيدة وكذا العتاد والأجهزة والتجهيزات. التي تستفيد منها هذه الأخيرة في حدود قيمة مالية تتراوح بين ثمانين ألف دينار جزائري (80.000 دج) ومائة ألف دينار جزائري (100.000دج)”.

أما فيما يتعلق بالأنشطة المعنية بالإعانة فتشمل “الطبخ والحلويات ومختلف أنواع العجائن الغذائية. الخياطة والطرز وغزل الصوف والنسج. الأنشطة الحرفية للفخار والبورسولين والخزف والزجاجة والمعادن والحلفاء والخشب والجلود. الأنشطة الحرفية للحلي والمجوهرات وفنون الديكور.إضافة الى الأنشطة الفلاحية. وتثمين منتجاتها لاسيما تجفيف الفواكه واستخلاص الزيوت الطبيعية. والتقطير وكذا أنشطة تربية الحيوانات والنحل”.

وأكدت الوزارة أنه بالامكان “الإطلاع على دليل المهن الحرفية المبتكرة للنساء. الريفيات عبر الرابط https://service-solidarite.gov.dz/tadamoun/plateforme/PDF/guideM.pdf”