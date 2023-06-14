برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. التكفل بالمرأة المحبوسة ومرافقة المفرج عنهن

أشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعد زرب، اليوم الأربعاء. رفقة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو. وممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. على مراسم إمضاء وثيقة المرحلة الثانية 2023 -2027 لمشروع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموجه لدعم إعادة الإدماج الاجتماعي.

وحسب بيان لوزارة العدل، أن هذا المشروع يهدف لدعم جهود الدولة الجزائرية لعصرنة وتطوير المنظومة العقابية وترقيتها وفقا للمعايير الدولية.

كما سيتم العمل –يضيف البيان- في هذا المشروع على تدعيم عمل المصالح المتخصصة للتقييم والتوجيه بالمؤسسات العقابية والمصالح الخارجية لضمان التخطيط والتنسيق الجيد لتسيير مرحلة الإفراج واعتماد الآليات المرتكزة على تفريد العقوبة للتكفل بمختلف فئات المحبوسين وتعزيز مسار التكفل بالمرأة المحبوسة وكذا نظام العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين من هيئات الدولة والمجتمع المدني لتحفيز عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وتقديم رعاية أفضل ومرافقة للمفرج عنهم.

كما يهدف المشروع أيضا إلى التعريف بالتجربة الجزائرية الرائدة في مجال إصلاح السجون.