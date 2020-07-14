برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتبرع بمبلغ مالي لإدارة السجون

شارك المدير العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، فيصل بوربالة، في حفل أقيم لتوقيع اتفاقية تمويل بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “PNUD” بالجزائر ، أول أمس الأحد.

وحضر هذا الإجتماع، الممثلة المقيمة للبرنامج”BlertaAliko”، والسفير السويسري بالجزائر “Lukas Rosenkranz”، وبومدين ماحي، ممثل وزارة الشؤون الخارجية.

ويندرج هذا التمويل المقدر بـ150000 فرنك سويسري، ضمن مشروع التعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون، وإعادة الادماج وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويهدف التمويل، لدعم جهود التعامل مع نتائج جائحة فيروس كورونا المستجد بالجزائر.

ويأتي ذلك، من خلال المساهمة في توفير وسائل الحماية الصحية، ودعم المحبوسين والمفرج عنهم المعوزين والمرضى والمعاقين وأسرهم بالأدوات المدرسية، والمواد الشبه طبية ووسائل دعم الأسر المنتجة، بمناسبة الدخول الاجتماعي القادم.

وبهذه المناسبة، أعرب بوربالة، عن شكره للحكومة السويسرية على هذه المساهمة، مثمنا مستوى التعاون القائم مع هذا البرنامج وما حققه من نتائج إيجابية في مسار اصلاح قطاع السجون.

ومن جهته عبر السفير السويسري لدى الجزائر، عن سعادته لتقديم هذه المساهمة المتواضعة في دعم مجهود الحكومة الجزائرية لمكافحة تفشي فيروس كوفيد 19.

كما عبر ذات المسؤول، عن استعداده للعمل مع مختلف الأطراف لدعم مختلف الجهود المبذولة في هذا الصدد.

ومن جهتها، ثمنت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هذه المبادرة التضامنية التي قدمتها الحكومة السويسرية، واعتبرتها مساهمة تضاف إلى مساهمات الممولين الآخرين لصالح هذا المشروع الذي يدعم إعادة إدماج هذه الفئة.

كما ثمنت ذات المتحدثة، هذه المبادرة التضامنية التي قدمتها الحكومة السويسرية، واعتبرتها مساهمة تضاف إلى مساهمات الممولين الآخرين لصالح هذا المشروع الذي يدعم إعادة إدماج هذه الفئة.