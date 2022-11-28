برنامج الإستثمار.. سوناطراك توقع عدة اتفاقيات في 3 ولايات

قام مجمع سوناطراك، بتواريخ 26، 27، و28 من شهر نوفمبر الجاري بالتوقيع على عدة اتفاقيات بولايات المسيلة، أولاد جلال وبسكرة.

وحسب بيان سوناطراك، فقد تم في مقر ولاية المسيلة، ابرام ثلاث اتفاقيات يوم 26 نوفمبر 2022، مع رؤساء المجالس الشعبية لبلديات ونوغة، عين الحجل و مجدل.

وأوضح المصدر نفسه، بأن الاتفاقية الأولى المتعلقة ببلدية عين الحجل تضمنت تخصيص غلاف مالي لإعادة تهيئة قاعة علاج بمنطقة أولاد سويب وترميم المدرسة الإبتدائية معمري الكرفلي،

أما الاتفاقية الثانية الموقعة ببلدية مجدل فقد خصصت لتمويل مشروع متعلق بإنجاز وتجهيز قسم تربوي وتهيئة فضاءات اللعب بمدرسة الشهيد يزيد محمد، أما ببلدية ونوغة فقد تم الاتفاق على تمويل مشروع لربط منطقة الكدية بشبكة الكهرباء.

وفي ولاية أولاد جلال كانت هي الأخرى على موعد مع البرنامج الاستثماري لسوناطراك، حيث تم إمضاء اتفاقية يوم 27 نوفمبر 2022، شملت تمويل مشروع اقتناء وتركيب لوحات الطاقة الشمسية للاستعمال الفردي، وكذا تجهيز الآبار بالطاقة الشمسية.

وبالنسبة، لولاية بسكرة فقد تم التوقيع اليوم 28 نوفمبر 2022، على إتفاقية مع بلدية لوتايا لإنجاز ملعب جواري بمنطقة عمر إدريس، من أجل تعزيز المرافق العمومية الخاصة بفئة الشباب في هذه البلدية.