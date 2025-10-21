برنامج الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن رزنامة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة.

والتي ستُجرى على مدار ثلاثة أيام من 25 إلى 30 أكتوبر، في سلسلة من المواجهات القوية والمثيرة بين أندية تبحث عن تأكيد انطلاقتها وأخرى تسعى لتدارك عثراتها.

السبت 25 أكتوبر

مولودية البيض🆚 مولودية وهران - ملعب زكرياء المجدوب (سا 15:00)

النادي الرياضي القسنطيني 🆚 أولمبيك أقبو – ملعب الشهيد حملاوي (سا 17:00)

مستقبل الرويسات 🆚 نجم بن عكنون – ملعب 18 فيفري بورقلة (سا 18:00)

الأحد 26 أكتوبر

أتلتيك بارادو 🆚 ترجي مستغانم – ملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة (سا 15:00)

الأربعاء 29 أكتوبر

شبيبة الساورة 🆚 شبيبة القبائل – ملعب 20 أوت 1955 ببشار (سا 16:00)

جمعية الشلف 🆚 شباب بلوزداد – ملعب محمد بومزراق (سا 17:00)

وفاق سطيف 🆚 اتحاد الجزائر – ملعب 8 ماي 1945 بسطيف (سا 18:00)

الخميس 30 أكتوبر

اتحاد خنشلة 🆚 مولودية الجزائر – ملعب علي عمّار – علي لابوانت (سا 15:00)