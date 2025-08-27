برنامج الجولة الثانية من الرابطة المحترفة

تتجه أنظار عشاق الكرة الجزائرية نحو ملاعب البلاد نهاية هذا الأسبوع، مع انطلاق الجولة الثانية من الرابطة المحترفة.

حيث ستشهد مواجهات قوية بين أندية تسعى لتأكيد بدايتها، وأخرى تبحث عن تصحيح المسار.

وستُفتتح الجولة يوم الجمعة، بثلاث مباريات، أبرزها مواجهة وفاق سطيف أمام شباب الساورة بملعب 8 ماي 1945، بداية من الساعة 19:00.

وفي اليوم نفسه، سيستقبل نادي مستقبل الرويسات منافسه مولودية البيض على ملعب 18 فيفري على الساعة 20:00.

وفي مباراة أخرى، يواجه أولمبيك آقبو نادي مولودية وهران، بملعب الوحدة المغاربية، ابتداءً من الساعة 17:00.

وتستكمل الجولة يوم السبت، بمباريات قوية، إذ يواجه أولمبي الشلف ضيفه اتحاد خنشلة، في قمة مرتقبة بملعب بومزراق.

ويستقبل ترجي مستغانم النادي الرياضي القسنطيني، بملعب محمد بن سعيد، بداية من الساعة 19.00.

ويصطدم نادي شباب بلوزداد بضيفه أتلتيك بارادو، بملعب 20 أوت.

تختتم الجولة يوم الأحد بإجراء مواجهتين، الأولى “الداربي الكبير” بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، بملعب تشاكر، بداية من الساعة 19.00.

ويستقبل نجم بن عكنون، شبيبة القبائل، بملعب 20 أوت، بداية من الساعة 17.00.