أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن برنامج الجولة الـ21 من الرابطة المحترفة، التي ستنطلق بتاريخ الرابع أفريل المقبل.

ونشرت الرابطة المحترفة بياناً، عبر موقعها الرسمي، يتضمن برنامج الجولة الـ21، وجاء على النحو التالي:

تنطلق الجولة يوم الجمعة 4 أفريل المقبل بثلاث مباريات، منها اثنتان ستُجرى من دون جمهور:

اتحاد بسكرة - مولودية سعيدة (دون جمهور)

(دون جمهور) اتحاد خنشلة – شبيبة القبائل

مولودية وهران – نادي بارادو (دون جمهور)

يوم السبت 5 أفريل:

شباب بلوزداد – نجم مقرة (دون جمهور)

(دون جمهور) مولودية البيض – شبيبة الساورة

المباريات المؤجلة:

وأضاف البيان: بسبب التزامات أندية مولودية الجزائر، اتحاد العاصمة والنادي الرياضي القسنطيني، بمنافسات ربع نهائي رابطة الأبطال وكأس الكونفيدرالية، تم تأجيل ثلاث مباريات. وهي على النحو التالي: