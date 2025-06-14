برنامج الجولة الـ29 من الرابطة المحترفة

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم السبت، عن البرنامج الكامل للجولة ماقبل الأخيرة من فعاليات الرابطة المحترفة.

والتي ستلعب يومي 16 و 17 جوان الجاري.

وستكون إفتتاحية الجولة 29 بعد غدا الإثنين. بإجراء مواجهتين وهما على النحو التالي:

إتحاد بسكرة (صاحب المركز الأخير برصيد 20 نقطة النازل للقسم الثاني هواة وسط شرق الموسم المقبل) سيستقبل بملعبه 18 فيفري ضيفه إتخاد خنشلة (الذي ضمن البقاء في الرابطة المحترفة في الجولة السابقة. بعد الفوز أمام إتحاد العاصمة بهدف دون رد) وذلك بعد غدا الإثنين. بداية من الساعة الثامنة مساءً.

إتحاد العاصمة سيستقبل بملعب 5 جويلية الأولمبي منافسه وفاق سطيف. بداية من الساعة التاسعة ليلا.

أما الجزء الثاني من هذه الجولة ستلعب يوم الثلاثاء. وبإجراء 6 مقابلات تمت برمجتها في توقيت موحد بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء.

ثلاثي الصدارة في مهمات صعبة

سيكون ثلاثي الصدارة مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، شباب بلوزداد، في مهمات جد صعبة في سبيل تحقيق لقب الرابطة المحترفة.

سيحل المتصدر مولودية الجزائر برصيد 56 نقطة، ضيفا ثقيلا على أولمبي الشلف بملعب “بومزراق”. في مباراة ستكون صعبة على أصحاب الأرض في سبيل تفادي أي مفاجأة غير سارة قد تهدد بقاء “الشلفاوة” في الرابطة المحترفة. خاصة وأن الفريق يمتلك 33 نقطة في رصيده، بفارق 6 نقاط عن منطقة الخطر.

وبدوره، الوصيف شبيبة القبائل، صاحب الـ52 نقطة سيتنقل لملعب ملعب محمد بن سعيد، بمستغانم. لمواجهة الترجي المحلي، صاحب المركز 14 برصيد 30 نقطة.

أما صاحب المركز الثالث برصيد 51، شباب بلوزداد، سيتنقل إلى وهران، لمواجهة الحمراوة، بملعب “زبانة”. في مواجهة تبدو من دون ضغوطات على الورق نظرا أن أصحاب الأرض قد ضمنوا البقاء في الرابطة المحترفة.

صراع المركز الرابع

ولحساب ذات الجولة، سيكون صاحب المركز الرابع برصيد 41 نقطة نادي أتلتيك بارادو. في مهمة الحفاظ على مركزه الرابع، عند التنقل إلى ملعب “20 أوت ببشار” لمواجهة شبيبة الساورة، صاحب المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

نجم مقرة أمام آخر فرصة

سيكون نادي نجم مقرة، صاحب المركز ماقبل الأخير برصيد 27 نقطة أمام حتمية الفوز لاغير في هذه الجولة، عند استقباله النادي الرياضي القسنطيني، بملعب “الإخوة بوشليق”. و إنتظار أي مفاجأة سارة من مواجهة ترجي مستغانم و شبيبة القبائل و أولمبي الشلف أمام مولودية الجزائر، فأي تعثر لأصحاب الأرض في هاتين المواجهتين يحيي آمال الفريق في البقاء.

فيما سيحل نادي أولمبيك آقبو صاحب المركز 12 برصيد 33 نقطة. ضيفا على مولودية البيض عاشر الترتيب العام برصيد 36 نقطة، بملعب “زكريا مجدوب”.