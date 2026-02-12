برنامج الجولة 20 من الرابطة المحترفة

تجرى يومي الجمعة والسبت المقبلين (20 و21 فيفري) مواجهات الجولة العشرين من الرابطة المحترفة الأولى، وتسعى فيها الأندية لتعزيز مواقعها في جدول الترتيب مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة.

وتُفتتح الجولة يوم الجمعة 20 فيفري بإجراء 4 مباريات بداية من الساعة 22:00 ليلاً، حيث يستقبل مولودية وهران نظيره مولودية الجزائر بملعب ميلود هدفي، في قمة تقليدية تعد بكثير من الإثارة.

وفي التوقيت ذاته، يحتضن ملعب نيلسون مانديلا ببراقي مواجهة شباب بلوزداد وضيفه مولودية البيض.

بينما يستقبل وفاق سطيف فريق مستقبل الرويسات بملعب 8 ماي 1945.

ويواجه أولمبي الشلف ضيفه شباب قسنطينة بملعب محمد بومزراق.

وتتواصل المنافسة يوم السبت 21 فيفري، إذ يستقبل اتحاد العاصمة نظيره شبيبة الساورة بملعب 5 جويلية 1962 بداية من الساعة 22:00 ليلاً.

وفي فترة بعد الزوال (14:30)، يواجه ترجي مستغانم شبيبة القبائل بملعب المجاهد بن حميتي العربي بمستغانم، بينما يستقبل نجم بن عكنون اتحاد خنشلة بملعب 20 أوت 1955 بالجزائر العاصمة.

ويحتضن ملعب الوحدة المغاربية ببجاية مواجهة أولمبيك أقبو وضيفه أتلتيك بارادو.