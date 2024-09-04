برنامج الرياضيين الجزائريين في اليوم الثامن من البارالمبياد

تتواصل مشاركة الرياضيين الجزائريين، غدا الخميس، في اليوم الثامن من منافسات بارالمبياد باريس 2024.

وتشهد الفترة الصباحية مشاركة، جلال صفية و صايفي نسيمة في منافسات ألعاب القوى، تخصص رمي الجلة سيدات ف57، بداية من الساعة 9:17 صباحاً.

بعدها سيشارك الثنائي، عثماني جميل إسكندر وبقة عبد اللطيف، في سباق 400 متر رجال ت13، بداية من الساعة 9.27 صباحا.

وفي تخصص الجيدو، سيشارك، عبد القادر بوعمار، في منافسات وزن 60 كلغ رجال ج1، وإسحاق ولد قدور، في منافسات وزن 60 كلغ ج2، بداية من الساعة 9 صباحا.

أما في الفترة المسائية، ستشارك بوجدار أسمهان، في منافسات رمي الجلة سيدات ف33، بداية من الساعة 18.31 مساء.

كما سيخوض، حسين بتير، منافسات الحمل بالقوة، 65 كلغ رجال، بداية من الساعة 17.35.