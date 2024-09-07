برنامج الرياضيين الجزائريين في اليوم ما قبل الأخير لـ”البارالمبياد”

ستكون الجزائر، اليوم السبت، عشية اختتام المحفل “البارالمبي” باريس 2024، متواجدة في 4 اختصاصات، على أمل حصد ميداليات جديدة.

وقبل انطلاق فعاليات اليوم العاشر لـ “البارالمبياد” تتصدر الجزائر المتواجدة في المركز الـ 24، ترتيب البلدان العربية والإفريقية، برصيد 10 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات ومثلها فضيات.

وتنطلق المشاركة الجزائرية اليوم السبت، في حدود الساعة 09:42، ممثلة في قندوز إبراهيم، في سباق 200 متر “KL3” لـ “الكانوي كاياك”.

بينما يخوض العداء البطل، ثلايجية فخر الدين، نهائي سباق 100 متر “ت36” بداية من الساعة 09:53، أملا في تحقيق الذهب.

أما في الفترة المسائية، سيكون الموعد، مع مشاركة كمال قرجانة، في اختصاص رمي الجلة رجال “ت33″، عند الساعة 18:03.

بينما يختتم عبد الكريم كرعي، المشاركة الجزائرية. في اليوم ما قبل الأخير لـ “البارالمبياد”، في سباق 1500 متر “ت38″، المقرر انطلاقه عند الساعة 18:09.