برنامج الرياضيين الجزائريين في اليوم الرابع من بارالمبياد باريس 2024

يخوض الرياضيين الجزائريين، غدا الأحد، فعاليات منافسات اليوم الرابع من بارالمبياد 2024، الجارية وقائعها بالعاصمة الفرنسية باريس، ما بين 28 أوت و8 سبتمبر 2024.

وستخوض لاعبة القوى، ليندا حمري، نهائي الوثب الطويل سيدات ف12، بداية من الساعة التاسعة صباحا، بالتوقيت المحلي.

فيما سيخوض العداء، اسكندر جميل عثماني، الدور الأول، سباق 100 متر رجال ت13، بداية من الساعة 10.49، بالتوقيت المحلي.

كما سيخوض، لاعب القوى، محمد برحال، نهائي رمي القرص رجال ف52، بداية من الساعة 18.22 مساءً، بالتوقيت المحلي.