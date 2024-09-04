برنامج الرياضيين الجزائريين في سابع أيام “البارالمبياد”

تتواصل اليوم الأربعاء، فعاليات الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي ستعرف في يومها السابع، مشاركة 3 رياضيين جزائريين.

وستكون البداية، عند الساعة 11:00، في منافسات الحمل بالقوة رجال، ممثلة في بيور حاج أحمد، في وزن 49 كلغ.

بينما ستكون المشاركة الجزائرية، في الفترة المسائية بداية من الساعة 16:00، ممثلة في الرباعة سميرة قريوة، في الحمل بالقوة سيدات، وزن 45 كلغ.

على أن يكون الاختتام، بمنافسات ألعاب القوى، بالنسبة للرياضيين الجزائريين. وذلك، في منافسة رمي الجلة سيدات “ف32″، بدخول الرياضية قاسمي مونية، انطلاقا من الساعة 18:00.