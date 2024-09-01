برنامج العملية التكوينية لفائدة القضاة

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن برنامج العملية التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة من 02 إلى 05 سبتمبر 2024.

وحسب بيان للوزارة، تأتي هذه الدورة التكوينية، في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبيرانية.

وسيشارك قاضي في مؤتمر حول “الاقتصاد الموازي لسنة 2024” من 02 إلى 05 سبتمبر 2024، بمقر مجلس أوروبا في ستراسبورغ بفرنسا. من تنظيم مكتب برنامج الجريمة السيبيرانية لمجلس أوروبا.

كما سيشارك في هذا المؤتمر 500 ممثل من وكالات إنفاذ القانون ومجتمع الأمن السيبيراني. والمؤسسات الخاصة والأوساط الأكاديمية من جميع أنحاء العالم.