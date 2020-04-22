برنامج الغذاء العالمي يحذر من كارثة إنسانية بسبب كورونا

حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، من خطر وقوع كارثة إنسانية جراء إنتشار فيروس كورونا عبر العالم.

وقالت الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة إن عدد الأشخاص الذين يعانون بشدة من الجوع يمكن أن يتضاعف بسبب وباء كورونا، ليبلغ أكثر من 250 مليونا في نهاية 2020.

ويأتي ذلك، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الوفيات بالفيروس في العالم إلى 174 ألفا.

وأدى التباطؤ العام في اقتصادات العالم بسبب الوباء، مع توقف حركة السيارات والمصانع، إلى فائض في النفط أجبر الوسطاء على دفع أموال للتخلص من البراميل التي تعهدوا بشرائها، لعدم وجود أماكن لخزنها.

كما حذرت منظمة العمل الدولية أمس الثلاثاء من أن لأزمة كوفيد-19 أثرا مدمرا على العمال والموظفين بسبب الخسائر الكبرى في الإنتاج وفقدان الوظائف.