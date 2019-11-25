برنامج المترشحين في اليوم التاسع من الحملة الانتخابية

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برنامج المترشحين في اليوم التاسع من الحملة الانتخابية
بقلم أسماء.ع

يخرج، خلال اليوم التاسع، من الحملة الانتخابية، المرشحون للرئاسيات إلى العديد من الولايات.

وسينظم المرشح عن حزب الأرندي عز الدين ميهوبي، تجمع شعبي في ولاية وهران في حدود الساعة 14:00 سا.

وسيكون للمترشح عبد العزيز بلعيد، خرجة إلى ولاية بومرداس 14:00 سا.

وينظم المترشح عن حزب طلائع الحريات علي بن فليس، تجمع شعبي في ولاية البيض على الساعة 10:30 سا.

 وولاية بشار في حدود الساعة 15:00 سا.

أما لمرشح الحر عبد المجيد تبون، و سيكون في ولايتي وهران، 10:00 سا، وسيدي بلعباس في حدود 15:00 سا.

والمرشح عبد القادر بن قرينة، سينظم تجمع شعبي في الولايات الشرقية.


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