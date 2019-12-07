برنامج المترشحين في اليوم الـ21 من الحملة الإنتخابية

تستمر خرجات المترشحين للرئاسيات المقبلة، في اليوم الحادي والعشرين من الحملة الإنتخابية، عبر مختلف ولايات الوطن.

وسينظم المترشح عبد المجيد تبون تجمعا شعبيا بولاية البيض على الساعة الثالثة زوالا.

بينما سيتوجه علي بن فليس، إلى ولايتي باتنة وخنشلة، أين سينظم تجمعين شعبيين على الساعة العاشرة صباحا والثالثة زوالا على التوالي.

أما عبد القادر بن قرينة، فسينظم تجمعا شعبيا بالقاعة البيضاوية لمركب “محمد بوضياف” بالجزائر العاصمة، على الساعة 11:00 صباحا.

وينظم عز الدين ميهوبي 3 تجمعات شعبية بولايات خنشلة “10:00 صباحا”، وأم البواقي “منتصف النهار”، وباتنة “17:00 مساء”.

أما المترشح عبد العزيز بلعيد، فسينظم تجمعا شعبيا بقاعة “حرشة حسان” بالجزائر العاصمة، على الساعة الثانية زوالا.